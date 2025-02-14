Боксерка из Богородского округа выиграла серебро на областном турнире

В Красноармейске завершилось первенство Московской области по боксу среди девушек. Спортсменка из Богородского округа Полина Камышова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 54 килограммов.

Студентка Ногинского филиала Государственного университета просвещения Полина Камышова раньше занималась художественной гимнастикой, а затем стала тренером и судьей. Вдохновившись результатами одногруппников, которые увлеклись единоборствами, она решила попробовать свои силы в боксе. Серьезный подход, стремление к победе и желание развиваться в новом направлении привели девушку к успеху.

Отметим, что в этом году в первенстве Московской области по боксу приняли участие более 120 девушек со всего региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.