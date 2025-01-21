Боксер из Воскресенска стал победителем областных соревнований

Открытое первенство Московской области по боксу прошло в минувшие выходные в городе Электростали. В турнире участвовали юноши в возрасте 15-16 лет.
Соревнования собрали более 100 спортсменов из 18 городов, расположенных в восточной части Московской области. Боксеры сражались за победу в нескольких весовых категориях.
Воскресенск на турнире представлял воспитанник Спортивной школы по единоборствам Валижан Холов. Он выступал в весовой категории 46 килограммов. Занимающийся под руководством Александра Масленникова спортсмен усиленно готовился к этим соревнованиям. Валижан Холов сумел одолеть в поединках всех соперников и стал победителем турнира.
Эти соревнования являлись для участников отборочным этапом на первенство Московской области по боксу, которое пройдет в Богородском городском округе с 4 по 8 февраля.
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