Боксер из Воскресенска стал победителем областных соревнований

Открытое первенство Московской области по боксу прошло в минувшие выходные в городе Электростали. В турнире участвовали юноши в возрасте 15-16 лет.

Соревнования собрали более 100 спортсменов из 18 городов, расположенных в восточной части Московской области. Боксеры сражались за победу в нескольких весовых категориях.

Воскресенск на турнире представлял воспитанник Спортивной школы по единоборствам Валижан Холов. Он выступал в весовой категории 46 килограммов. Занимающийся под руководством Александра Масленникова спортсмен усиленно готовился к этим соревнованиям. Валижан Холов сумел одолеть в поединках всех соперников и стал победителем турнира.

Эти соревнования являлись для участников отборочным этапом на первенство Московской области по боксу, которое пройдет в Богородском городском округе с 4 по 8 февраля.