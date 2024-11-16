Боксер из Серпухова Матвей Зайцев победил на всероссийских соревнованиях

Копилку городского округа Серпухов пополнила еще одна золотая медаль. Юный спортсмен Матвей Зайцев стал первым на всероссийских состязаниях памяти заслуженного тренера России Александра Аксенова.

Всего участниками турнира стали 177 ребят из 42 регионов страны. Выдающийся тренер Александр Аксенов, чьим именем назвали соревнования, внес большой вклад в развитие российского бокса.

Спортсмен из Серпухова Матвей Зайцев выступил в своей возрастной категории: среди юношей 14-15 лет. Он показал самый лучший результат и завоевал золотую медаль.

Юный боксер — воспитанник спорткомплекса «Олимп». Готовил к состязаниям Матвея заслуженный тренер Алексей Галеев, который вырастил не одно поколение чемпионов мирового уровня.

Матвей Зайцев вошел в состав сборной России по боксу на 2025 год. По результатам состязаний она заняла первое общекомандное место.

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