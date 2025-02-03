Боксер из Реутова Алексей Папин поучаствует в международном состязании

Спортсмен Алексей Папин из Реутова проведет бой с боксером из Ганы в телевизионном турнире. Встреча состоится в Йошкар-Оле.

На ринге встретятся два мастера бокса. У каждого в копилке значительный список побед и чемпионские титулы.

Боксера из Реутова знают многие поклонники этого вида спорта в России. Его соперник — Эбенизер Тетте — чемпион WBA Africa и Pan Africa.

В конце лета прошлого года Алексей защитил свой чемпионский пояс WBA Asia в бою с доминиканцем Феликсом Валерой. Также в 2024 году он отправился в зону специальной военной операции в составе Вооруженных сил РФ.

«Этот поступок говорит о его гражданской позиции, смелости и готовности защищать интересы своей страны не только на спортивном ринге, но и в трудные для Родины времена. Возвращение Алексея на ринг после службы — это еще одно доказательство его силы духа и преданности спорту», — отметили в администрации городского округа Реутов.