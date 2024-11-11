Боксер из Подольска выиграл серебряную медаль на чемпионате мира

Первый клубный чемпионат мира по боксу прошел в бразильском Рио-де-Жанейро. На турнире отличился спортсмен из Подольска Михаил Усов, завоевавший место на пьедестале почета.

В соревнованиях участвовали боксеры из Бразилии, США, Аргентины, Мексики, Уругвая, Танзании, Венесуэлы и Анголы. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Космос» выступал в составе сборной Вооруженных сил России. Максим Усов стал серебряным призером турнира, а команда ЦСКА — второй в командном зачете, уступив хозяева турнира, бразильцам, в финалах. В копилке российском сборной по итогам соревнований оказалось 12 медалей — одна бронзовая, семь серебряных и четыре золотых.

Отметим, что ранее Максим Усов, который тренируется под руководством Александра Подольского, победил на чемпионате Центрального федерального округа и стал лучшим боксером этого турнира.

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