Боксер из Подольска стал призером на всероссийской спартакиаде

Алексей Постников из Подольска завоевал серебряную медаль на Всероссийской спартакиаде народов России в Челябинске. В весовой категории до 80 кг подольчанин провел достойные поединки и по итогам соревнований поднялся на вторую ступень пьедестала.

Алексей — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Космос», победитель чемпионата и первенства Центрального федерального округа среди юниоров 19–22 лет, неоднократный призер всероссийских турниров и серебряный призер чемпионата Московской области.

За этой медалью — большой ежедневный труд самого спортсмена и его наставника Александра Подольского. Тренер высшей категории, мастер спорта по боксу, руководитель Федерации бокса городского округа Подольск, Александр много лет воспитывает спортсменов и вносит большой вклад в развитие бокса в городском округе Подольск.