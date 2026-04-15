Боксер из Одинцова выиграл бронзу на Кубке России

Спортсмен из Одинцова Егор Плоцын взял бронзовую медаль на Кубке России по боксу, который прошел в Самаре. Он выступил в весовой категории 92 килограмма и сумел проявить себя среди сильнейших боксеров страны, показав мастерство, стойкость и хорошую подготовку.

Успехи подмосковных боксеров на этом не закончились. Звание победителя турнира завоевали сразу два представителя региона: Володя Мнацаканян из Ногинска, выступавший в легкой весовой категории 48 килограммов, и Константин Опольский, одержавший победу в категории 60 килограммов.

Серебряную медаль взял Михаил Усов из Подольска — он боролся в весовой категории 86 килограммов. Еще двое подмосковных боксеров пополнили копилку наград бронзовыми медалями: Виталий Бойцов из Балашихи выступил в категории 57 килограммов, Алексей Семыкин из Электростали взял бронзу в категории 75 килограммов.