Боксер из Ногинска завоевал пояс чемпиона WBA Asia

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга

Боксер из Ногинска Тигран Узлян выиграл пояс чемпиона WBA Asia. Он отправил в нокдаун своего противника Алексея Мазура, для которого это поражение стало первым в карьере.

Как пояснили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Узлян представляет подмосковную спортивную школу по боксу. Теперь на его счету 10 побед и лишь одно поражение.

​«Я рад, что получилось показать именно зрелищный бой. У нас главный бой, а главный бой должен всегда оправдывать себя. Я считаю, он полностью себя оправдал. Особенно концовкой», — рассказал Узлян.

Поединок состоялся 11 июля в спортивном комплексе «Арена» в Санкт-Петербурге в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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