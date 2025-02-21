Боксер из Можайска стал бронзовым призером первенства Московской области

В Красногорске состоялся чемпионат Подмосковья по боксу, в котором приняли участие 140 юных спортсменов в возрасте 13-14 лет из 32 городов и округов региона. За звание сильнейших боролись и представители Можайского округа — команда из четырех боксеров под руководством тренера Сергея Баранова.

Спортсмены достойно выступили на турнире. Демьян Калалб, Иван Мирошкин и Темурбек Тоиров уверенно прошли два боя, достигнув стадии четвертьфинала. Однако соперники оказались сильнее, и ребята завершили свое участие в турнире.

Особо отличился Семен Спириденков, выступавший в весовой категории до 60 килограммов. Он завоевал бронзовую медаль, став одним из призеров соревнований. Ранее Семен уже показывал высокие результаты, заняв третье место на V межрегиональном турнире по боксу на призы генерала армии Владимира Ильича Исакова.

Администрация Можайского округа поздравила спортсменов и тренера Сергея Баранова с успешным выступлением и пожелала ребятам новых побед и улучшения результатов на следующих соревнованиях.