Боксер из Можайска Игорь Баранов выиграл золото на областном турнире

Воспитанник секции бокса Дворца спорта «Багратион» в Можайском городском округе Игорь Баранов победил на турнире по боксу памяти заслуженного тренера Советского Союза Густава Кирштейна. За победу на соревнованиях боролись свыше 150 спортсменов из Москвы и Московской области.

Среди участников состязаний были победители и призеры первенств Европы, России. Можайский боксер Игорь Баранов показал высокий уровень мастерства, быстроту реакции и умение управлять своим телом. Ранее стал лучшим на первенстве Московской области по боксу среди юношей 13-14 лет. Игорь вошел состав сборной команды Московской области. Готовил спортсмена к состязаниям тренер Сергей Баранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.