Боксер из Лобни стал победителем спортивного проекта «Ударная десятка»

Гранд-финал девятого сезона корпорации «Ростех» завершился в Москве. Победу в соревнованиях по классическому боксу одержал воспитанник школы единоборств «Храбрый мальчик» Игорь Гурьев из Лобни.

Проект «Ударная десятка» — не только спортивное состязание, но и школа формирования характера, целеустремленности и навыков быстрого принятия решений. Девятый сезон стал самым массовым за всю историю турнира. Участие в нем приняли 95 тысяч человек из десятков городов России — от Калининградской области до Приморья.

Лобненский спортсмен показал высокий уровень подготовки, отличную технику и волю к победе. Победителю вручили денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Игорь Гурьев готовился к турниру под руководством тренера Максима Рейтера.

Напомним, первый чемпионат «Ударная десятка» прошел в 2017 году, он был приурочен к 10-летию госкорпорации «Ростех» и объединил спортсменов из 16 городов. Опыт оказался настолько успешным, что соревнования стали ежегодными. С тех пор география и число участников чемпионата ежегодно ширятся.