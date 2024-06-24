Боксер из Ивантеевки победил на чемпионате Подмосковья по боксу

Чемпионат Московской области по боксу прошел в июне в Ногинске. В нем участвовали мужчины от 19 до 40 лет. Леон Курчиев из Ивантеевки стал чемпионом в одной из категорий.

Леон Курчиев — воспитанник спортивной школы «Ивантеевка». На чемпионате он выступал в весовой категории до 71 килограмма. В ней он стал чемпионом, также его признали лучшим боксером турнира. Теперь спортсмен отправится на чемпионат Центрального федерального округа. Он состоится в Суздале в августе 2024.

«Это был своего рода смотр юного боксера на взрослом чемпионате. Все парни, кто боксировал с Леоном, проводили с ним свои первые бои на этом чемпионате, потому как другие спортсмены просто отказывались встречаться с ним в ринге. Леон достойно выдержал этот экзамен! Желаем победы Леону на Чемпионате в Суздале. И завоевать путевку на чемпионат России», — рассказали тренеры Леона Курчиева.

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