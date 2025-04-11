Боксер из Истры стал призером первенства «Юность России»

С 1 по 6 апреля Алексей Королев из Истры соревновался в Одинцово и занял третье место. Всего в первенстве участвовали 269 борцов со всей России.

Соревнование проводилось среди юношей и девушек 13-14 лет.

Поединки проводились под контролем опытных судей и представителей Федерации бокса России. Алексей Королев провел три сложных и зрелищных поединка. В первом он одержал победу над соперником из Тулы, во втором показал упорство в борьбе с атлетом из Тамбова. Победа над ним далась Алексею нелегко. В третьем бою он уступил боксеру из Челябинска, который занял первое место. Победители и призеры получили медали и грамоты.

Боксер тренируется в Истринской спортивной школе имени Федоровича под руководством мастера спорта Александра Владимировича Барышникова.

Кроме Алексея, округ представлял Роман Дьячков в весовой категории до 90 килограммов. Он уступил в первом бою спортсмену из Ногинска. Проигрыш его не сломил, наоборот для него это стало отличным опытом.