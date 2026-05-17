Боксер из Химок победил на первенстве России

Артур Мосоян стал чемпионом по боксу среди юниоров в весовой категории до 67 килограммов. В турнире участвовали 350 спортсменов из 63 регионов.

На пути к золотой медали химчанин одержал победы в предварительных боях, затем выиграл полуфинал и справился с соперником в финальном поединке. Готовил боксера тренер Константин Макраусов — мастер спорта международного класса, призер чемпионата Азии и чемпион Московской области. Он тренирует Артура в спортивной школе «Виктория».

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов поздравил спортсмена, его наставника и всю школу с победой. Он отметил, что Артур показал высокий уровень подготовки и достойно представил округ, пожелав ему дальнейших успехов на всероссийских и международных турнирах. По словам Николая Томашова, у юного боксера есть все, чтобы расти дальше — вплоть до профессионального ринга.

Победа на первенстве России дала Артуру право войти в состав национальной сборной и выступать за страну на международных соревнованиях.