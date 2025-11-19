Боксер из Дмитрова стал победителем международных соревнований

Международная матчевая встреча по боксу среди юношей 15-16 лет посвящалась памяти героического подвига 28 героев-панфиловцев в ноябре 1941 года. Дмитровский округ на турнире представлял воспитанник «Дмитров М.Б.М.» Арслан Курбанов.

Дмитровский боксер выступал в весовой категории до 80 килограммов среди спортсменов 2009 года рождения. Арслан Курбанов продемонстрировал отличную технику и стал обладателем золотой медали. Спортсмена тренируют Евгений Разживин и Сайпутдин Магомедов.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов поздравил Арслана Курбанова с успешным выступлением, отметив, что его победа стала не только личным триумфом, но и свидетельством силы духа молодого поколения.

«Такие качества, как упорство, воля к победе и умение бороться до конца, которые проявил наш боксер, напрямую перекликаются с бессмертным подвигом героев-панфиловцев, защитивших Москву. Желаю не останавливаться на достигнутом, новых побед и дальнейших успехов в спорте!» — сказал руководитель муниципалитета.