Сегодня 11:20 Боксер из Чехова стал победителем чемпионата России 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Спортсмены

Чехов

Первенство страны по боксу завершилось во Дворце спорта «Олимпийский». В нем участвовали юниоры и юниорки в возрасте 17-18 лет.

В течение 10 дней за титул чемпиона страны боролись более 500 спортсменов из 75 регионов России. «Все эти дни были тяжелые, напряженные бои. Путевку в сборную страны получили спортсмены, занявшие с первого по восьмое места. А победители будут представлять Россию на соревнованиях международного уровня»», — рассказал главный судья соревнований Ярослав Ренев.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по боксу «Витязь» Ян Богданов в весовой категории до 92 кг провел беспроигрышную серию поединков. В финале боксер из Чехова одолел противника из Орла и завоевал не только чемпионский титул, но и путевку на первенство Европы.

Эта победа для Яна Богданова стала не первой. В марте 2025 года он выиграл Кубок мира среди юниоров «Жемчужина Адриатики», который проходил в Черногории. С момента начала своей спортивной карьеры Ян Богданов выступал на 30 соревнованиях различных уровней, включая муниципальные, региональные, федеральные и международные турниры. В 2024 году боксер за свои достижения в спорте был удостоен почетного звания «Гордость и слава городского округа Чехов».