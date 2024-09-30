Боксер из Богородского округа завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях

В «Международном центре бокса» прошли всероссийские соревнования по боксу памяти двукратного Олимпийского чемпиона Бориса Лагутина среди юношей 15-16 лет. В турнире приняли участие 246 боксеров из 36 регионов России, что вновь подтвердило статус соревнований как одного из самых престижных в стране.

Поединки прошли в 13 весовых категориях, и традиционно турнир собрал сильнейших представителей отечественного бокса. Соревнования стали ярким и захватывающим зрелищем, где участники продемонстрировали высокий уровень техники и мастерства.

Борис Лагутин, в честь которого проводятся соревнования, является легендой отечественного бокса. Он шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Риме в 1960 году и первый в истории нашей страны двукратный чемпион Олимпийских игр. За свою выдающуюся карьеру Лагутин одержал 241 победу, проиграв лишь 11 раз.

Московская федерация бокса ежегодно проводит этот турнир, предоставляя возможность почтить память выдающегося спортсмена и вдохновить новое поколение боксеров на достижения.

В этом году бронзовую медаль в своей весовой категории завоевал воспитанник спортшколы из Богородского округа Кристиян Череповский под руководством тренера Алексея Михайловича Ращупкина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».