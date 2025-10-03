Боксер из Балашихи поборется за звание «Спортсмен года»

Четырехкратный победитель первенства России по армейскому рукопашному бою, двукратный чемпион России по универсальному бою и серебряный призер чемпионатов мира по АРБ и универсальному бою Иван Симаков стал финалистом всероссийской премии «Живу студенческим спортом». Талантливый боксер прошел отборочный этап первой спортивной премии среди студентов и теперь участвует в номинации «Спортсмен года».

Недавно завершившийся этап онлайн-голосования стал настоящим триумфом для Ивана. Он занял первое место по количеству голосов среди 18 участников, собрав впечатляющие 1205 голосов от своих поклонников не только из родной Балашихи, но и из других городов.

«Очень тронут такой мощной поддержкой. За сутки мы собрали более тысячи голосов. Спасибо каждому. Двигаемся дальше — к победе», — отметил Иван Симаков.

Следующий этап премии станет решающим для Ивана. Он будет представлять свой кейс под названием «Мой путь в этом сезоне» перед высококвалифицированными экспертами, среди которых олимпийские чемпионы, спортивные функционеры и представители федеральных органов исполнительной власти. Это уникальная возможность для Ивана не только рассказать о своих достижениях, но и поделиться опытом, который может вдохновить молодежь на занятия спортом.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет 30 октября в Российском экономическом университете имени Плеханова. Кстати, Иван Симаков — это не только успешный спортсмен, но и преданный тренер. Он работает в центре «Патриот» в Балашихе, где готовит детей к соревнованиям, передавая им свои знания и опыт.