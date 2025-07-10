Боксер Дмитрий Двали проведет открытую тренировку в Балашихе

В это воскресенье, 13 июля, в 11:00 на открытой площадке у ледового дворца «Арена Балашиха» состоится тренировка под руководством мастера спорта международного класса, чемпиона России по боксу и чемпиона мира среди военнослужащих Дмитрия Двали. В рамках мастер-класса именитый боксер поделится секретами мастерства, расскажет о своей философии тренировок и продемонстрирует авторские техники.

Мероприятие призвано вдохновить участников, показать, как спорт объединяет людей разных возрастов, и подчеркнуть его роль в воспитании характера, дисциплины и уверенности.

«Жду всех, кто хочет попробовать свои силы! Это отличный шанс для новичков сделать первые шаги в боксе и зарядиться мотивацией», — отметил Дмитрий Двали.

Тренировка нацелена на популяризацию здорового образа жизни, развитие детского спорта в Балашихе и поддержку юных талантов. Участники смогут задать вопросы чемпиону и получить ценные советы для старта в профессиональном спорте.