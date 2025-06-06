Боксер Дмитрий Двали из Балашихи стал заслуженным мастером спорта России
Дмитрий Двали, выдающийся боксер из Балашихи, получил звание заслуженного мастера спорта России. Соответствующий приказ Министерства спорта РФ был подписан 14 мая 2025 года.
Дмитрий Двали — спортсмен с впечатляющим послужным списком. В его копилке — золотые медали чемпионата мира среди военнослужащих и чемпионата Европы, победа на первенстве России, а также бронза мирового чемпионата. Эти успехи подчеркивают его мастерство, силу духа и целеустремленность.
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поздравил спортсмена с высокой наградой. «Дмитрий Двали — пример настоящего таланта и упорства. Его достижения в спорте вдохновляют молодежь и служат ориентиром для всех, кто стремится к вершинам. Это заслуженное признание его вклада в российский спорт», — сказал глава округа.
Звание заслуженного мастера спорта стало очередным подтверждением высокого уровня подготовки и профессионализма Дмитрия. Его достижения не только прославляют Балашиху, но и мотивируют новое поколение спортсменов стремиться к большим победам.