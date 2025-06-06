Боксер Дмитрий Двали из Балашихи стал заслуженным мастером спорта России

Дмитрий Двали — спортсмен с впечатляющим послужным списком. В его копилке — золотые медали чемпионата мира среди военнослужащих и чемпионата Европы, победа на первенстве России, а также бронза мирового чемпионата. Эти успехи подчеркивают его мастерство, силу духа и целеустремленность.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поздравил спортсмена с высокой наградой. «Дмитрий Двали — пример настоящего таланта и упорства. Его достижения в спорте вдохновляют молодежь и служат ориентиром для всех, кто стремится к вершинам. Это заслуженное признание его вклада в российский спорт», — сказал глава округа.

Звание заслуженного мастера спорта стало очередным подтверждением высокого уровня подготовки и профессионализма Дмитрия. Его достижения не только прославляют Балашиху, но и мотивируют новое поколение спортсменов стремиться к большим победам.