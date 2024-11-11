Боксер Денис Лебедев провел мастер-класс для юных спортсменов в Лобне

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» городского округа Лобня состоялся турнир по боксу, приуроченный ко Дню народного единства. Мероприятие собрало юных спортсменов и почетных гостей, среди которых был ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Александр Бронников и профессиональный боксер, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев.

Денис Лебедев провел вдохновляющий мастер-класс для молодых участников, делясь с ними своим опытом и секретами мастерства. Он подчеркнул важность морально-этических принципов в спорте, которые, по его мнению, играют ключевую роль в формировании будущего гражданского общества России.

В турнире приняли участие спортсмены из Москвы и Московской области, всего 35 пар. В напряженных поединках большинство побед одержали представители Лобни, продемонстрировав высокий уровень подготовки и стремление к победе.

Подобные соревнования являются важным стимулом для юных боксеров, предоставляя им возможность показать свои навыки, оценить уровень соперников и получить ценный опыт. Турнир стал не только спортивным событием, но и площадкой для укрепления духа единства и дружбы среди молодежи.

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