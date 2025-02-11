Боксер Алексей Папин провел спортивную зарядку в Ленинском округе

В минувшие выходные в парке «Апаринки» Ленинского городского округа состоялось мероприятие в рамках регионального проекта «Спорт для всех». Главным гостем и вдохновителем события стал мастер спорта международного класса, чемпион мира, профессиональный боксер и кикбоксер Алексей Папин.

Утренняя зарядка собрала около 100 жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

Глава округа Станислава Каторов отметил, что такие инициативы играют значительную роль в популяризации спорта и здорового образа жизни. Чемпионы, подобные Алексею Папину, становятся примером для подражания, вдохновляя молодежь на достижение своих целей.

Во время зарядки Алексей Папин продемонстрировал участникам комплекс простых, но эффективных упражнений, которые подходят для людей любого возраста и уровня физической подготовки. После завершения спортивной программы все желающие смогли пообщаться с чемпионом, сфотографироваться с ним и задать интересующие вопросы.

Кроме того, для всех участников мероприятия было организовано чаепитие, где гости смогли продолжить общение с чемпионом в неформальной обстановке.