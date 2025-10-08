Боксер Александр Поветкин провел мастер-класс в Подольске

На мероприятие уже не в первый раз приехал подольчанин, кикбоксер и каратист Борис Шикунов. Он рассказал, что именно Александр Поветкин вдохновил его заняться боксом. Сейчас Борису Шикунову 27 лет, но уже в 19 он стал мастером спорта по боксу. На этом его достижения не заканчиваются. Молодой человек — чемпион России среди молодежи в возрасте от 19 до 22 лет. В этом году он вошел в восьмерку сильнейших боксеров России. На тренировке он также продемонстрировал приемы вместе с легендой спорта.

После занятий Александр Поветкин пообщался с юными участниками мастер-класса, ответил на их вопросы и раздал автографы.

Александр Поветкин — частый гость Подольска. Боксер-тяжеловес проводит мастер-классы для юных спортсменов и вдохновляет будущих чемпионов.