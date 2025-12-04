Боксер Александр Поветкин провел мастер-класс для школьников в Чехове

В средней школе № 8 в Чехове прошел мастер-класс по боксу. Организовал его олимпийский чемпион, директор спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» Александр Поветкин.

На мероприятии ребята познакомились с основными принципами бокса и освоили эффективные приемы защиты. Также они выполнили комплекс специализированных упражнений, направленных на развитие координации и силы.

Вместе с Александром Поветкиным своим опытом со школьниками делились мастер спорта по боксу, тренер высшей категории Сергей Прутков, а также спортсмены училища олимпийского резерва № 4 Кирилл Рада и Денис Ладейщиков.

Завершением мероприятия стала беседа с известным боксером. Ребята получили ценные советы по организации тренировок и подготовке к соревнованиям, а также узнали интересные факты о спортивной карьере Александра Поветкина.