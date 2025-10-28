Боксер Александр Поветкин провел экскурсию для школьников в Чехове
Учащиеся гимназии № 7 посетили спортивную школу бокса «Витязь» имени Александра Поветкина. Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта познавательных экскурсий.
Занятие для ребят провел чемпион мира, Европы, Олимпийских игр и прославленный спортсмен, в честь которого названа школа. В программу визита вошли экскурсия по учреждению и мастер‑класс.
Школьники получили информацию об истории школы бокса, осмотрели тренировочные залы и оценили их оснащение. Практическая часть включала знакомство с базовыми элементами: правильной стойкой, движением, техникой ударов, приемами защиты и уходом от атак. Также были продемонстрированы упражнения для развития координации и силы.
Александр Поветкин дал рекомендации по тренировкам и ответил на вопросы учащихся, поделившись собственным опытом и историей профессионального становления.
Инициатором проведения тематических мероприятий выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Основная цель программы — ознакомление учащихся с деятельностью муниципальных организаций.
Профориентационные экскурсии проводятся в Чехове на постоянной основе.