Участники СВО встретились с воспитанниками спортивной школы «Сатурн» в Раменском 27 февраля. Ребята примерили на себя экипировку и познакомились с устройством автомата Калашникова.

Урок провели бойцы 88-й разведывательно-диверсионной бригады Española, которые специально приехали в Раменский, чтобы продемонстрировать ребятам военную экипировку и поделиться опытом.

«Патриотическое воспитание — это важный аспект формирования личности. Это процесс, который помогает нам осознать свою принадлежность к стране, культуре и народу. Поэтому мы сегодня проводим урок мужества для наших воспитанников, надеясь, что в будущем они станут искренне любить свою страну, свое Отечество», — подчеркнул директор спортивной школы «Сатурн» Константин Новицкий, который регулярно помогает фронту, участвую в гуманитарных миссиях на Донбасс.

Воспитанники спортивной школы примерили бронежилет и шлем, поупражнялись в передвижениях на двойках, освоили азы специальной военной подготовки, познакомились с автоматом Калашникова.

«Я уже второй раз провожу урок мужества для раменских ребят. Считаю, что им эти занятия полезны и не пройдут даром», — отметил боец с позывным Гипноз.

Боец освобождал Бахмут, Клещеевку, Андреевку и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики.

«Можно надеяться, что этот урок поможет ребятам стать более ответственными и активными гражданами России, которые будут готовы вносить свой вклад в развитие нашей страны», — заключил военный комиссар по Раменскому муниципальному округу Евгений Дегтярев.