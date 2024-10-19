Бойцы СВО провели «Урок мужества» в Орудьевской школе в Дмитрове
«Урок мужества» состоялся в Орудьевской средней школе Дмитровского округа. Военнослужащие в зоне СВО рассказали учащимся о своем опыте и ответили на вопросы ребят.
В начале встречи ребята показали гостям театральную мини-постановку и танцевальный номер. Поприветствовала всех участников мероприятия директор Орудьевской школы Вера Головач.
После в формате беседы ребята задавали бойцам СВО свои вопросы. Они касались не только службы, но и школьных лет. Военнослужащие поблагодарили детей за письма, которые ученики им пишут. Также школьники подготовили для гостей подарки.
Отметим, что «Уроки мужества» регулярно проводят в образовательных учреждениях Дмитрова по поручению главы округа Ильи Поночевного.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».