Бойцы СВО провели «урок мужества» для пожарных и спасателей в Пушкино

В Пушкино прошла встреча представителей местной ассоциации ветеранов специальной военной операции с сотрудниками отдела надзорной деятельности, пожарно-спасательного гарнизона и специалистами «Мособлпожспаса». Мероприятие состоялось 19 июля в формате «Урока мужества».

Ветераны СВО рассказали огнеборцам о своем опыте, боевых буднях и судьбах товарищей, проявивших мужество при выполнении задач. Участники встречи обсудили путь военнослужащих от обучения до становления настоящими офицерами, а также важность поддержки, которую бойцы получают от жителей страны.

Сотрудники экстренных служб с большим вниманием выслушали гостей и задали вопросы о жизни на передовой, особенностях современной техники, вооружения и организации службы в зоне боевых действий.

Встреча прошла в открытой и доверительной атмосфере. Участники отметили, что такие беседы помогают лучше понять героев, служащих Отечеству.

Для сотрудников пожарно-спасательных подразделений этот разговор стал еще одним напоминанием о важности мужества, ответственности и преданности своему делу — качествах, которые объединяют всех, кто защищает людей и страну.