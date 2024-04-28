Бойцы СВО пройдут реабилитацию в Химках | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 13:31 Бойцы СВО пройдут реабилитацию в Химках Телеканал «360»

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Бойцы специальной военной операции остановились в госпитале Химок, чтобы пройти реабилитацию после полученных ранений. Там им предстоит протезирование и восстановительная терапия.

Ерлан Картакаев — уроженец небольшого села в Саратовской области. В октябре 2022 года он добровольно отправился в зону СВО. Прослужить он успел ровно год и один день. Ерлан получил приказ: удержать опорный пункт. В лобовом столкновении погиб почти весь его отряд — выжить удалось только двоим, Ерлану и его сослуживцу.

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При попытке отступления боец получил ранение из-за сдетонировавшей мины. До зоны эвакуации, а это около полутора километров, Ерлану помогли добраться.

«Мой друг после того, как я подорвался прямо на поле боя, получается, он оказал мне первую помощь медицинскую и, сколько есть сил, волок на себе», — рассказал Ерлан Картакаев.

Со Станиславом Цыденовым Ерлан познакомился уже в больнице. Его будущий друг в растерянности бродил по коридорам — искал земляков. Молодые люди сошлись благодаря общим интересам, поскольку оба занимаются спортивной борьбой.

После выписки товарищей связала сама судьба. Они попали в один санаторий, а затем и в госпиталь им. Н. Н. Бурденко, где сейчас вместе ждут протезирования.

«Слово за слово, познакомились, приобщались, он талантливый парень», — поделился Станислав.

Ерлан Картакаев не только спортсмен, но и певец. Вокалом он занимался с детства, правда, не профессионально. А во время службы начал исполнять и на публику. В тяжелые времена, когда в окопах приходилось проводить по несколько дней, Ерлан поддерживал боевой дух товарищей.

Его талант заметили в администрации Волоколамска. Уже через пять месяцев реабилитации он начал выступать на сцене и продолжает до сих пор. 12 мая совместно с проектом «Искусство как терапия» он вернется в Волоколамск с концертом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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