Бойцы СВО примут участие в чемпионате профмастерства «Абилимпикс» в Подмосковье

Ветераны СВО впервые примут участие в чемпионате профмастерства «Абилимпикс». Они смогут продемонстрировать свои навыки в слесарном деле, резьбе по дереву, архивоведении и в других направлениях.

Чемпионат направлен на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Он охватит разные профессиональные сферы и даст возможность ветеранам продемонстрировать свои навыки.

«Вернувшись с фронта, многие ветераны СВО сталкиваются с трудностями адаптации к гражданской жизни. Участие в чемпионате „Абилимпикс“ предоставляет им уникальную возможность не только показать свои умения, но и найти единомышленников, обменяться опытом и получить необходимую поддержку», — отметили в Министерстве образования Московской области.

Ветераны будут соревноваться в архивоведении, резьбе по дереву, ремонте автомобилей, слесарном деле, сварочных технологиях и в других компетенциях.

Чемпионат станет важным шагом к социальной реабилитации участников СВО.