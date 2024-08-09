Бойцы СВО поучаствовали в фестивале «Подмосковье без границ»

Фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ 2024» прошел в Пушкино. В мероприятии приняли участие более 100 человек на креслах-колясках из Москвы и области, среди которых семеро участников СВО из Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий Ясенки.

Гости фестиваля поучаствовали в спортивных состязаниях и мастер-классах, посетили выставку средств реабилитации. Перед приглашенными выступили с концертом подмосковные артисты.

«Это единственный в России фестиваль для инвалидов-колясочников. В этом году мы представили новые виды спорта: провели товарищеский матч по футболу на электроколясках, получилось интересно, привезли напольный шафлборд, художники представили свои картины», — рассказал организатор фестиваля Игорь Гундеров.

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