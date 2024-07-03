Бойцы СВО передали слова благодарности за помощь жителям Солнечногорска

Бойцы специальной военной операции прислали видео-послание с благодарностью жителям Солнечногорска за доставленную гуманитарную помощь. Ее регулярно отправляют на передовую волонтеры округа.

В сборе необходимых вещей и техники принимали участие благотворительные фонды «Дари Добро» и «Шьем для Своих», а также прихожане храма деревни Вертлино.

Глава Солнечногорска Константин Михальков напомнил, что для бойцов, которые несут службу по контракту, действуют различные программы поддержки. Таже он выразил уверенность, что доблесть, отвага и ответственность позволят нашим бойцам завоевать победу.

Напомним, что для заключения контракта с Минобороны можно обратиться в военкомат Солнечногорска или областной центр отбора на контрактную службу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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