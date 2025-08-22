Бойцы СВО из центра Мещерякова стали призерами турнира по футболу для слепых

Межрегиональные соревнования по футболу для слепых прошли в Рыбинске Ярославской области 21–22 августа. В них участвовала команда бойцов СВО из центра имени Мещерякова, которая заняла третье место. Об этом сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

Спортсмены уже выступали на спартакиадах в Мытищах и Казани, но на такие крупные соревнования попали впервые. В состав команды вошли пять участников с полной или частичной потерей зрения.

В ведомстве отметили, что эта награда стала результатом регулярных тренировок, которые проходят в Центре дважды в неделю. Но главное — команда показала силу духа, умение держаться вместе и спортивное мастерство, став примером и вдохновением для многих.