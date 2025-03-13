Бойцы СВО из Подмосковья выступят на всероссийском турнире по зимним видам спорта

Подмосковная сборная ветеранов СВО примет участие во всероссийском турнире Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта. Соревнования пройдут с 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске, сообщают в министерстве физической культуры и спорта региона.

Первыми на турнире выступят ветераны СВО в составе следж-хоккейной команды «Гвардия». В первом матче 13 марта бойцы встретятся со сборной Удмуртии.

На соревнованиях Подмосковье будут представлять: в горнолыжном спорте — Михаил Корсаков, в биатлоне — Денис Тихонов, в сноуборде — Виктор Стейскал, а в лыжных гонках — Дмитрий Белоусов.

В «Кубке защитников Отечества» участвуют более 300 ветеранов СВО из 60 регионов страны. Спортсмены соревнуются в дисциплинах: лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд.

В России провели уже шесть подобных турниров по летним видам спорта. Бойцы СВО, получившие ранения, состязались в пулевой стрельбе, настольном теннисе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, армрестлинге и волейболе сидя.

Соревнования по зимним видам спорта в рамках «Кубка защитников Отечества» проводятся впервые.