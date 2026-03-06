Бойцы СВО из Подмосковья получили вездеход в рамках акции «Доброе дело». Многофункциональную машину будут использовать для быстрой и безопасной эвакуации раненых с поля боя. Технику произвела нижегородская компания.

«У вездехода рама-лодка, что позволяет ему преодолевать заболоченную местность, различные труднопроходимые участки, а колеса сверхнизкого давления и независимая подвеска — развивать скорость до 90 километров в час. Это первый автомобиль в таком исполнении, но впоследствии планируем запустить его в серию», — рассказал Чкалин.

Командование 1-го гвардейского танкового Чертковского полка получило ключи от медицинского вездехода от генерального директора «Эннера» Евгения Чкалина. Негласное название машины — «вездеКОТ» — в память о Константине Алимове, которому и принадлежит идея создания.

Амфибийный вездеход имеет максимальную проходимость в самых разных условиях — от болот до снежных участков. Машина рассчитана на экипаж из четырех человек и способна перевозить до четырех тяжелораненных пациентов одновременно. Надежность техники позволит оказывать помощь бойцам еще быстрее.

«Такие проходимые способности, как у вездехода „Звезда“, не имеют аналогов. У нас есть эвакуационные маршруты для раненых, которые проходят по асфальту, но они, к сожалению, изучены противником», — сказал начальник медицинской службы переднего края ЛБС 1-й Гвардейской танковой армии с позывным «Краб».