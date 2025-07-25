Бойцы СВО из Павловского Посада представят Подмосковье на чемпионате «Абилимпикс»

В Казани по инициативе президента Владимира Путина пройдет первый всероссийский чемпионат «Абилимпикс» для участников специальной операции. Бойцы из Павловского Посада Алексей Моргунов и Юрий Соломенцев представят на соревнованиях Подмосковье.

После возвращения с фронта военнослужащие проявили себя на региональном этапе чемпионата, заняв призовые места в категории «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Депутат Государственной думы Геннадий Панин вместе с секретарем местного отделения «Единой России» Денисом Семеновым и прокурором Владимиром Бусыгиным лично встретились с героями и их наставником Дмитрием Волковым.

«Павлово-Посадский техникум — одним из первых поддержал проект Министерства образования региона по подготовке участников специальной военной операции к чемпионату. Демобилизованным участникам СВО не обязательно быть студентами техникума, они готовятся по отдельным программам», — подчеркнул Геннадий Панин.

В декабре прошлого года «Единая Россия» внесла ряд изменений в Народную программу, сделав поддержку бойцов и их семей приоритетным направлением.

«Мы находим реальные механизмы для обеспечения профессиональной переподготовки, содействуем их трудоустройству и самореализации», — отметил Денис Семенов.

Особое внимание уделяют и вопросам образования, в том числе детям военнослужащих предоставляют места в школах и дошкольных учреждениях.

«Это наша общая задача — окружить заботой тех, кто защищает нашу Родину», — подчеркнул Семенов.

Отметим, что движение «Абилимпикс» помогает людям с инвалидностью получить востребованные профессии и найти достойную работу.