Бойцы из центра реабилитации «Ясенки» стали призерами Кубка защитников Отечества

Финальные соревнования и закрытие «Кубка защитников Отечества» прошли 5 июня в Туле. Для ветеранов СВО со всей страны организовали турнир, мастер-классы от ведущих атлетов по паралимпийским видам спорта и творческий фестиваль. В мероприятии приняли участие и бойцы из подмосковного Центра реабилитации «Ясенки».

Событие стало символом мужества российских бойцов, сообщили в Минсоцразвития МО.

Представители Подмосковья Максим Хлебов, Аракел Саносян и Анатолий Иванов состязались в метании ножей, стрельбе из лука, волейболе сидя и многих других видах спорта. Благодаря стремлению и упорству мужчины получили почетные места. Достижения пациентов отметил для себя и центр восстановления.

В Минсоцразвития региона отметили, что в «Ясенках» оказывают медико-социальную помощь инвалидам и участникам СВО. На данный момент реабилитацию там прошли более 400 бойцов.

Следующий Кубок пройдет Дальневосточном федеральном округе. В финале соревнований в 2026 году участники поборются за приз президента России.