Спортсмены из Подольска стали призерами всероссийского турнира по рукопашному бою

Традиционные соревнования по абсолютно реальному бою прошли в Краснознаменске. Бойцы из Подольска показали высокие результаты, завоевав пять медалей.

Турнир по детско-юношеской разновидности армейского рукопашного боя был посвящен участникам специальной военной операции. Он собрал более 600 спортсменов из 25 регионов России — Подмосковья, Санкт-Петербург, Мурманска, Забайкалького и Ставропольского краев, Свердловской, Курской и Челябинской областей.

Воспитанники тренера Руслана Думаняна из Подольска стали призерами в своих весовых и возрастных категориях. Победу одержали Артем Думанян и Рамазан Бадалов, серебряную медаль получили Илья Мартынов и Мухамед Ханов, а Никита Ханецкий завоевал бронзу.

Участникам соревнований в возрасте до 18 лет за победу будет присвоен разряд кандидата в мастера спорта, а спортсменам старше 18 лет — звание мастера спорта.

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