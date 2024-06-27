Бойцу СВО из Серпухова вручили медаль Жукова

Александр служил в Чечне. В 2022 году он отправился в зону СВО, проходил службу в звании младшего сержанта. В сентябре 2023-го при штурме деревни Клещевка он получил ранение. Боец почти сутки добирался на свою территорию под вражеским огнем и дронами. Сейчас он находится на реабилитации в Серпухове.

«Пришел приказ на штурм Берховки. Зашел батальон, они уже нас там ждали. Так как там тяжелые бои были, мне пришлось выползать километра три, наверное. В этом время за мной охотились. Выполз с позиции, ребята там перебинтовали», — рассказал Александр.

Указом президента Российской Федерации за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в ходе штурма, Александр представлен к государственной награде. Для участника СВО это стало полной неожиданностью.