Бойцу СВО из Серпухова вручили медаль Жукова
Участник СВО из Серпухова получил медаль Жукова. Александр был ранен при штурме деревни Клещевка под Бахмутом.
Александр служил в Чечне. В 2022 году он отправился в зону СВО, проходил службу в звании младшего сержанта. В сентябре 2023-го при штурме деревни Клещевка он получил ранение. Боец почти сутки добирался на свою территорию под вражеским огнем и дронами. Сейчас он находится на реабилитации в Серпухове.
«Пришел приказ на штурм Берховки. Зашел батальон, они уже нас там ждали. Так как там тяжелые бои были, мне пришлось выползать километра три, наверное. В этом время за мной охотились. Выполз с позиции, ребята там перебинтовали», — рассказал Александр.
Указом президента Российской Федерации за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в ходе штурма, Александр представлен к государственной награде. Для участника СВО это стало полной неожиданностью.
«Вы одним из первых отправились защищать нашу родину, наше мирное небо, наших детей, наше будущее. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Конечно, хотелось бы отметить вашу супругу, которая рядышком с вами все эти годы, рука о руку», — сказала заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.
С супругой Светланой боец обвенчался на передовой. Сейчас Александр находится в отпуске, проходит лечение. После реабилитации он планирует вернуться на передовую к боевым товарищам.
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