Бойцов СВО поздравили с Днем защитника Отечества в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске провели концерты, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества. В ходе торжеств из зала звучали слова благодарности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и других военных конфликтов.

Особое внимание уделили молодежи — юнармейцам и курсантам, которым адресовали напутственные слова. В поздравлениях участвовала депутат Государственной Думы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Во время вечера в Доме культуры «Выстрел» Ирина Роднина вместе с руководителем фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольгой Гончар и представителями Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска вручила удостоверения юнармейцам, недавно вступившим в движение.

В Московском областном госпитале для ветеранов войн Роднина навестила бойцов, проходящих лечение и реабилитацию, и пожелала им скорейшего выздоровления.

«Миссия в эти дни у всех одна — поздравить всех наших мужчин, наших воинов с праздником. Праздничный концерт, который им подарила Московская область, Солнечногорск — очень хороший, настроение точно всем поднял», — отметила Ирина Роднина.

«Нынешнее поколение защитников — участники специальной военной операции — продолжают ратные традиции наших дедов и прадедов. Они с честью несут знамя Победы, которое когда-то водрузили наши отцы над рейхстагом. Мы гордимся каждым из вас! Гордимся вашей стойкостью, отвагой и мужеством», — обратился глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков

Для присутствующих на концертах выступили народная артистка РФ Надежда Крыгина, солисты и творческие коллективы местных домов культуры.