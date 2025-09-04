Бойцам СВО напомнили об онлайн-оформлении выплат на соцтакси

Участники СВО и их семьи могут оформить выплату на социальное такси онлайн. Подать заявку на поддержку можно через «Добродел».

Как рассказали в региональном Мингосуправления, для оформления поддержки необходимо перейти в раздел «Все услуги» — «Поддержка» — «Предоставление ежегодной денежной выплаты на соцтакси». После этого нужно заполнить онлайн-форму. Заявку рассмотрят в течение семи дней.

Размер выплаты составляет 24 тысячи рублей. Ее назначают участникам СВО, которые ограничены в передвижении или полностью утратили зрение, а также семьям бойцов с детьми-инвалидами.

Скачать приложение «Добродел» для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.