Бойцам СВО из Подмосковья напомнили о выплатах взамен льготных земельных участков

Участники спецоперации с 1 января могут получить выплату в размере 500 тысяч рублей вместо льготного земельного участка. Этой возможностью воспользовались более 300 бойцов и семей погибших военных.

Средства вместо земельного участка могут получить бойцы СВО, которых удостоили звания Героя Российской Федерации или наградили орденами. Они должны быть ветеранами боевых действий и к моменту завершения участия в спецоперации проживать в Московской области.

«Оформление выплаты сделали удобным — подать заявление и прикрепить документы можно электронно через портал госуслуг», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Для оформления обращения понадобятся паспорт, удостоверение ветерана, свидетельства о полученных наградах, а также подтверждение завершения участия в боевых действиях.

В Министерстве социального развития Подмосковья отметили, что общая сумма выплат на эту меру поддержки военных достигла почти 87 миллионов рублей.