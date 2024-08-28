Бойцам СВО и их семьям окажут адресную помощь в Солнечногорске

Прием граждан прошел в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Солнечногорске. На встрече рассмотрели обращения семей участников специальной военной операции.

Встречу с жителями провели секретарь местного отделения партии и глава округа Константин Михальков вместе с депутатом Государственной думы Сергеем Колуновым и председателем Совета депутатов муниципалитета Мариной Веремеенко.

Супруга военнослужащего специальной военной операции Елена передала просьбу мужа и его сослуживцев — им необходимы маскировочные сети и инструменты. В ближайшее время все необходимое соберут и отправят на передовую.

Также в рамках акции «Собери ребенка в школу» женам участников специальной военной операции вручили рюкзаки и школьные принадлежности для их детей.

«Обращений к представителям „Единой России“ от участников специальной военной операции и их семей сейчас много. С начала года в приемную партии лично и онлайн обратились 422 человека. Более 70% вопросов разъяснили и решили, остальные у нас в работе», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Прием жителей в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» проходит ежемесячно. Записаться можно через горячую линию: 8 (800) 201-67-47 или по электронной почте: solngor@mosreg.ru.

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