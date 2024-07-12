Бойца СВО поздравили со свадьбой в администрации Лобни

Участника специальной военной операции из Лобни поздравили с заключением брака. Вскоре мужчина вновь отправится на передовую.

Первый замглавы Лобни Владимир Зиновьев поздравил участника СВО и его невесту с заключением брака.

«Это событие особенно трогательно, ведь молодожены связали свои жизни, несмотря на то, что муж снова отправится в зону проведения специальной военной операции. Желаю Денису и Светлане крепкой любви, семейного счастья, крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой», — прокомментировал Зиновьев.

В Лобне продолжают поддерживать участников специальной военной операции. Семьям военнослужащих оказывают всестороннюю помощь. Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей работает на Мирной улице в Лобне.

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