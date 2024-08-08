Бойца СВО из Подольска наградили медалью «За отвагу»

Состоялась торжественная церемония награждения, на которой губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медаль «За отвагу» ефрейтору с позывным Леонардо. Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов поблагодарил защитника и подчеркнул, что такие герои служат примером для всех.

В ходе боя Леонардо получил минно-взрывное ранение, но, несмотря на травму, не сдался. Он извлек осколок из плеча и продолжал прикрывать своих товарищей, а также помогал эвакуировать пострадавших. Благодаря его мужеству подразделение избежало потерь, и боевую задачу удалось выполнить.

«Мы были обнаружены на позиции, после чего по нам отработали минометы. Слава Богу, поблизости были плиты, где мы смогли укрыться. Пять часов нас бомбили. Да, мы были ранены, но главное, что задача была выполнена, а все мы вышли оттуда живыми», — рассказал герой.

Губернатор Воробьев вручил награды от имени президента Российской Федерации и другим добровольцам из отряда БАРС. Эти бойцы — представители разных возрастов и званий из городских округов Люберцы, Коломна, Химки, Воскресенск, Ступино и Сергиево-Посадский.

Отметим, что отряд БАРС представляет собой боевой армейский резерв страны, состоящий из добровольцев с различным опытом — от ветеранов до молодых людей, прошедших специальную подготовку. Бойцы выполняют множество задач, включая разведку и штурм укреплений, действуя по зову сердца и чувству братства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».