Ансамбль из Истры выступил на фольклорном фестивале в Люберцах

Истринский народный ансамбль танца «Боярышня» часто побеждает на российских и международных конкурсах. Поэтому именно этот коллектив представлял округ на подмосковном фестивале.

В Люберцах прошел фольклорный фестиваль «Лучшие. Народные. Наши». Туда съехались народные коллективы со всей Московской области — 14 лучших из Истры, Одинцова, Подольска, Орехово-Зуева, Красногорска, Серпухова, Наро-Фоминска, Люберец и Лобни.

Истринский округ представил коллектив «Боярышня» — многократный призер и победитель различных конкурсов, известный в России и за рубежом.

Получился настоящий народный праздник. 300 исполнителей пели и танцевали на сцене дворца спорта «Триумф». А рукоплескали им 1500 зрителей. В конце участники хором спели русскую народную песню «Калинка».

Фестиваль был организован Министерством культуры Московской области. Целью события являлось сохранение, развитие и популяризация русской народной культуры, укрепление культурного взаимодействия народов и объединение граждан через национальные традиции и творчество.

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