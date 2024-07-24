Богослужения в память о патриархе Пимене прошли в Ногинске

Годовщину со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Пимена почтили в Ногинске. К памятнику религиозному деятелю около Богоявленского собора возложили цветы, а также прочитали заупокойную литию.

Со дня рождения 14-го Патриарха Московского и всея Руси Пимена прошло 114 лет. Его память почтили земляки в Ногинске. У Богоявленского собора прочитали заупокойную литию и возложили цветы к памятнику. В церемонии приняли участие благочинный Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев с духовенством и заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.

«Мы почитаем и дорожим памятью наших предков, которые внесли существенный вклад в сохранение исторической памяти, в сохранение нашей культуры. Для нас это большое сокровище, опора в жизни, чтобы не потерять ориентиры. Сегодня мы молимся Богу о том, чтобы Господь дал нам ту же силу, ту же крепость и верность, которой обладал святейший патриарх Пимен» — обратился к присутствующим отец Марк Ермолаев.