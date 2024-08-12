Богослужения в честь иконы «Взыскание погибших» начались в Серпухове

Несколько сотен верующих поучаствовали в молебнах и крестном ходе с иконой «Взыскание погибших» в Серпухове. Там начались традиционные мероприятия по почитанию чудотворного образа Божией Матери.

Икону пронесли от храма Всех Святых к Ильинскому храму. В составе шествия был благочинный округа иерей Дионисий Коськин и другие представители духовенства.

Традиционно святыню почитают целый месяц — с 23 июля по 23 августа. В это время пройдут молебны и крестные ходы. Затем образ вернут в собор Николы Белого.

Отметим, что икону принесли в город из Никольского храма села Бор в 1871 году. Произошло это по просьбе рабочих мануфактурной фабрики Коншина для избавления от хвори. Тогда образ носили по фабрикам и домам.

С 1892 года икону «Взыскание погибших» ежегодно приносят в Серпухов.

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