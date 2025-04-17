Богослужения и благотворительные акции в честь праздника Пасхи пройдут в Реутове

В преддверии главного христианского праздника — Светлого Христова Воскресения — в Реутове запланированы торжественные богослужения и благотворительные мероприятия. В Великую Субботу, 19 апреля, во всех храмах города пройдут Божественные Литургии.

Так, с 9:00 до 20:00 все желающие смогут освятить пасхальные куличи, как символ праздника и духовной радости. Ночью, с началом Пасхи, в храмах состоится Пасхальная полунощница, за которой последует крестный ход — традиционное шествие, символизирующее радость Воскресения Христова. Утром 20 апреля богослужения продолжатся, а завершится праздничный день Великой вечерней.

Помимо церковных мероприятий, в Реутове пройдет благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи. 20 апреля с 11:00 до 13:00 в «Центральном парке» города все желающие смогут передать необходимые вещи для военнослужащих. Эта инициатива станет важной частью празднования Пасхи, напоминая о значении добрых дел и единства в обществе.

Администрация городского округа приглашает всех жителей и гостей Реутова присоединиться к праздничным мероприятиям. Пасха — это не только время торжественных служб, но и возможность проявить заботу о ближних, внести вклад в общее дело и ощутить силу единения.