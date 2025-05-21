Богослужение в память о жертвах 1930-х годов прошло в Ленинском округе

«Бутовский полигон» является одним из крупнейших в Подмосковье мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий. В 37-38 годах прошлого века здесь погибли более 20 тысяч человек. Имена всех невинно осужденных высечены на гранитных стенах мемориала. Традиционные богослужения совершаются на территории комплекса ежегодно с мая 2000 года.

«День поминовения невинно пострадавших мучеников — это урок-назидание, предупреждение и для властей, и для нас всех: не поступайте так, не придавайте неповинных жестокой участи», — подчеркнул патриарший наместник Московской митрополии.

Одна из прихожанок Татьяна Кузьмичева рассказала, что на Бутовском полигоне был расстрелян в ноябре 1937 года ее прадедушка — протоиерей Владимир Абарцумов. «Мы приезжаем сюда всей семьей каждый год в день Патриарших богослужений. Мы не должны забывать историю своей семьи, в том числе ее самые страшные страницы», — сказала прихожанка.